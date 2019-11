Torino-Juve 0-1 De Ligt | colpo vincente

Fonte : ilmattino

(Di sabato 2 novembre 2019)ntus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

juventusfc : 1' | ??| Inizia il #DerbyDellaMole! ?? FINO ALLA FINE, bianconeri! ?? Live match sull'app Juventus e ?… - forumJuventus : #Torino-Juve, domani ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 . Dybala e Ronaldo in attacco con Bernadeschi alle spalle… - CorSport : #Torino-#Juve, braccio in area di #DeLigt non valutato da rigore FOTOSEQUENZA ?? -