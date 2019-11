Melograno | frutto anti invecchiamento | fa bene alla salute

Il Melograno - il potere incredibile racchiuso in un frutto : Il melograno è un frutto dalle proprietà incredibili: innanzitutto è un toccasana per il cuore, pulisce le arterie, ha un potere antiossidante e contiene tantissime vitamine. Il melograno viene, infatti, usato per curare numerose malattie e di lui si usano i semi, i fiori ma anche la corteccia, oltre, chiarament,e al succo. Dicevamo che fa benissimo al cuore, infatti partecipa a ridurre il rischio di avere un infarto sia agevolando ...