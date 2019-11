Huawei non soffre il ban grazie al mercato interno e rilancia con gli smartphone 5G

Huawei Nova 5T - ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza per il primo e tanti piccoli miglioramenti per gli altri due L'articolo Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

Presentata la Huawei Band 4 : non gli manca niente ed ha un prezzo di 25 euro : Da poco è stata ufficializzata la nuova Huawei Band 4, volta a richiamare le forme e le caratteristiche tecniche di Honor Band 5i (l'unica differenza estetica si riduce alla forma del tasto fisico, più lungo e schiacciato a bordo della smart-Band protagonista dell'articolo). Disponibile nelle colorazioni nera, ambra e rosa, il braccialetto intelligente ha un peso di 24 gr. ed è realizzata in plastica (per quanto riguarda la cassa) e silicone ...

Carte riservate su Huawei e la (non) libertà d’espressione. Un'inchiesta del Foglio : Roma. Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei ha dato una stretta alla libertà di espressione dei suoi dipendenti, anche in Europa, secondo alcuni documenti riservati ottenuti dal Foglio. Il codice di condotta interno dell’azienda, firmato ogni anno dai dipendenti delle sedi fuori dalla Cin

Per il CEO di Huawei non ci sono dubbi : il 6G arriverà fra (almeno) 10 anni : Mentre il 5G inizia a farsi largo in molti paesi ci si chiede quando arriverà il 6G e quali saranno le sue caratteristiche

Il Huawei Mate X ha una data di uscita ma non per tutti - pieghevole in Italia o no? : Buone nuove per il Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole del produttore cinese avrebbe una data di lancio commerciale definitiva davvero molto vicina. Peccato soltanto che non si tratterà di un'uscita sul mercato globale ma in una particolare area geografica. Secondo quanto riportato sul social cinese Weibo e pure da una fonte accreditata come Huawei Central, ecco che il 23 ottobre ossia mercoledì prossimo, lo smartphone pieghevole ...

Huawei non è solo smartphone e telecomunicazioni - ma dispone di un vasto impero : Huawei è indubbiamente uno dei produttori di smartphone più famoso al mondo, e negli ultimi tempi è assurto agli onori della cronaca a causa del blocco imposto dal Governo USA, che di fatto sta rallentando la crescita del colosso cinese. Pochi però sanno che la compagnia fondata e guidata da Ren non si occupa solo

Carl Pei (OnePlus) : "Non temiamo di far la fine di Huawei" : Il cofondatore dell'azienda cinese presenta il 7t Pro, nuovo top di gamma: "Siamo pronti per quei clienti che sono alla ricerca di smartphone di alta qualità che non dovessero più trovare soddisfazione altrove"

OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz : In occasione del lancio di OnePlus 7T Pro Carl Pei, CEO del produttore cinese, ha commentato l'attuale situazione tra il governo statunitense e Huawei

Non ancora definitivo EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : rilascio per la beta il 13 ottobre : Ci sono alcune interessanti novità da prendere in considerazione oggi 13 ottobre, per quanto riguarda i vari Huawei Mate 20 Pro e Mate 20. Tutto ruota attorno all'aggiornamento contenente EMUI 10, dopo l'incertezza che si era venuta a creare pochi giorni fa con il leggero ritardo sulla tabella di marcia del produttore coreano. Stiamo parlando della versione beta del pacchetto software, in relazione a quanto abbiamo pubblicato di recente sulle ...

OPPO Reno 10x Zoom - Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : OPPO Reno 10x Zoom, Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità di sistema, queste le novità

Huawei Mate 30 e 30 Pro non temono l'oscurità con l'aggiornamento della fotocamera : La EMUI 10.0.0.132 permette di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità tramite la fotocamera ultra-angolare sui Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro

Un rimedio ai problemi per il microfono di Huawei P30 e P30 Pro : i vocali inviati non funzionano : Vanno monitorati con grande attenzione i problemi riscontrati in questo periodo da alcuni utenti in possesso di un Huawei P30 e P30 Pro. Premetto che la questione non riguardi la beta di EMUI 10 in distribuzione da alcuni giorni a questa parte, considerando il fatto che alcune lamentele sul fronte microfono giungono anche da coloro che non si sono mai iscritti al suddetto programma. Insomma, dopo avervi parlato della seconda versione della beta ...

Non isolati con smartphone Huawei alcuni problemi Iliad : rete non disponibile con campo al massimo : Sembrano non essere isolati alcuni problemi che sono stati segnalati da utenti in possesso di uno smartphone Huawei e che, al contempo, nell'ultimo anno hanno attivato una SIM Iliad. A dirla tutta, ho riscontrato anomalie soprattutto coi possessori di un Huawei Mate 20 Lite, che in questi mesi hanno già dovuto fare i conti con la vicenda della mancata lettura delle memorie esterne (qui trovate gli ultimi aggiornamenti in merito). Come ...