Ascolti tv 30 ottobre 2019 | vince The Help | parte bene Volevo fare la rockstar

Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre - vince The Help con 2 - 88 milioni - Rockstar a 1 - 6 milioni - XF 13 a 565 mila : Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) The Help – Rai 1 – 2.888 milioni e 14.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Titanic seconda parte- Canale 5 – 2.278 milioni e 10.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? – Rai 3 – 2.162 milioni e 10.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 ottobre 2019. The Help 14.5% - Chi l’ha Visto? 10.5% - Titanic 10.3%. Volevo Fare la Rockstar parte dal 6.7% : The Help - Viola Davis e Aunjanue Ellis Su Rai1 The Help ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Titanic – Seconda parte ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.657.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha catturato l’attenzione di 1.213.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti TV UA martedì 29 ottobre - stabile Emergence - in calo This is Us - NCIS in replica la serie più vista : Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Ritorno stabile per Emergence, in calo This is Us Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Serata condizionata dalla gara 6 delle World series di Baseball in onda su Fox che secondo i primi dati conquistano 3,8 di rating e 15,3 milioni di spettatori. Sugli altri canali in calo NBC con The Voice ormai sceso a 1.2 di rating tra i 18-49 anni e 7,8 milioni, This is Us ai record negativi sia nei totali che ...

Ascolti Tv Martedì 29 ottobre - Titanic dietro Il Collegio e Le Iene - vince La strada di Casa : Ascolti Tv Martedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv – Rai 1 – 3.950 milioni e 17.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.252 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show – Italia 1 – 2.141 milioni e 12.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titanic (prima ...

Ascolti TV | Martedì 29 ottobre 2019 La Strada di Casa chiude al 17.3%. Le Iene 12.8% - Il Collegio 9.7% : La Strada di Casa 2 - Sergio Rubini Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 ottobre 2019 : Il Collegio record nel trending topic - Titanic fa il doppio di Tweet de “La Strada di Casa 2” : Auditel 29 ottobre 2019: Il Collegio tocca oltre 30.000 Tweet e supera Brescia-Inter Numeri pazzeschi, almeno sui Social, per la prima puntata de “Il Collegio”. Il reality di Rai 2 ...

Ascolti USA lunedì 28 ottobre - All Rise stabile - in calo 9-1-1 e Prodigal son : Ascolti Tv USA lunedì 28 ottobre, stabile All Rise e in calo 9-1-1 e Prodigal Son NB I dati di ABC probabilmente cambieranno nei finali a causa di alcuni slittamenti nella programmazione in alcuni Stati di una partita di football. In serate sempre molto volatili in cui i dati si spostano di un decimo in crescita o in calo, l’unica serie ha perdere due decimi è 9-1-1 che dopo le ottime performance delle settimane precedenti, perde circa 300 ...