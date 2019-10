Timvision | accordo con la Figc | dal 2 novembre sulla tv di Tim arriva tutto il calcio

Accordo Timvision – Chili - prezzi scontati per i film della piattaforma di noleggio : Accordo TIMVISION Chili tanti film a prezzi scontati pagati direttamente in bolletta Si amplia sempre più la partnership tra TIM e Chili, arriva un nuovo Accordo tra TIMVISION Chili che si aggiunge alla possibilità già offerta ai clienti TIM tramite TIM Party di avere una Welcome Gift Card per Chili con un bonus per guardare i film della piattaforma di streaming. A conferma della volontà di TIMVISION e del suo Box Tv di diventare un luogo di ...