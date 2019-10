Rocco Schiavone 3 | spoiler 4ª puntata | s' indaga sul suicidio di un giocatore d' azzardo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Mercoledì 2 ottobre è andata in onda la primadella fiction '' che ha dato inizio alla terza stagione della serie con protagonista Marco Giallini. Le anticipazioni del quarto appuntamento, dal titolo "Fate il vostro gioco" in onda sul piccolo schermo mercoledì 23 ottobre svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il caso Favre. Si andrà alla ricerca di una soluzione e il riferimento è all'uomo trovato privo di vita nel corso del terzo appuntamento. Il commissariosi convincerà del fatto che ci sono dei dettagli importanti intorno al delitto, in precedenza da lui trascurati.non avrà dubbi nel ritenere che la risposta al delitto si trovi nascosta nel casinò francese di Saint Vincent e il vicequestore non avrà intenzione di perdere di vista il proprio obiettivo. Il vice questore alle prese con il proprio passato per una scelta ...

