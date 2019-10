Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma – Una maestra di sostegno indagata dalla procura di Roma per presunti maltrattamenti su una alunna di quinta elementare di una scuola della Capitale. Sarebbe stati i compagni di classe della piccola che per primi hanno lanciato l’allarme parlando prima con i genitori e poi con le insegnanti per dire che la maestra di sostegno picchiava la bambina. Solo a quel punto sono scattate le indagini. Se confermato il fatto risulta gravissimo. E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio, Presidente Nazionale del movimento Ecoitaliasolidale. L’ultimo episodio di violenza e di inteimidazioni era accaduto proprio nella Capitale in questi giorni, quando una maestra in servizio all’Aurelio, nel complesso San Largo Pio V, per mesi avrebbe instaurato un clima di terrore nei confronti dei suoi 21 alunni, evocando all’occorrenza il diavolo e anche ...

romadailynews : Benvenuti: ancora violenze nelle aule, serve supporto psicologico e di controllo: #Roma… - artvzee : tutte le volte che mi arrivano ancora delle notifiche per Benvenuti Nel Secolo Delle Illusioni, il mio cuore piange un po' - Andrew67345316 : @luigidimaio No si può voltare.. sarebbe da codardo! e ancora più codardi e falsi si e quando si dice che verranno… -