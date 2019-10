Manovra | le misure ‘green’ | tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e taglio dei

Manovra - dalla salute al fisco : tutte le misure. Abolita Flax tax : «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce...

Dai pagamenti alla web tax - le misure digitali della Manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Dal cuneo fiscale al piano cashlessVia libera alla Manovra : le misure : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022". Segui su affaritaliani.it

Manovra : Conte - ‘Cdm lungo per esame misure - abbiamo ripassato insieme’ : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “abbiamo impiegato del tempo perché abbiamo approfondito i vari documenti, abbiamo ripassato insieme tutte le misure”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm che è durato circa 6 ore. L'articolo Manovra: Conte, ‘Cdm lungo per esame misure, abbiamo ripassato insieme’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Zingaretti : “Soddisfatti - ci sono misure che volevamo - nonostante debiti del passato” : “Quella di oggi è stata una Direzione unitaria, daremo vita a gruppi dirigenti e a una segreteria unitaria”. A rivendicarlo, Nicola Zingaretti, segretario dem, a margine della Direzione del Partito democratico. Sulla Manovra, in attesa del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il segretario Pd si dice ‘soddisfatto’: “Ci sono le misure che volevamo, per un’Italia più giusta e più verde. Non era facile, per i ...

Manovra - tasse in arrivo su sigarette - giochi e plastica : tutte le misure : Bocciate le rimodulazioni dell'Iva proposte dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, per far quadrare i conti della Manovra da 30 miliardi, il governo inserirà una raffica di...

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e detrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Braccio di ferro Pd-M5S su Quota 100 Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Quota 100 : braccio di ferro tra Pd e M5S Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Manovra - tutte le misure del decreto Fisco : Dopo l'approvazione del decreto clima, che prevede fondi per 450 milioni di euro per politiche su mobilità e ambiente, il Consiglio dei ministri di lunedì si appresta a esaminare anche il decreto Fisco collegato alla Manovra. Tra le misure contenute nella bozza c'è la confisca dei beni per gli evasori fiscali e la riapertura della rottamazione-ter.Continua a leggere

Manovra : Conte a sindacati - ‘misure per evitare stretta consumi famiglie’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Rispetto allo scenario tendenziale dell’aumento dell’Iva, il governo ha predisposto tutte le misure per evitare la stretta sui consumi delle famiglie, che avrebbe comportato un rincaro medio a famiglia di 540 euro l’anno. evitare l’aumento delle clausole già di per sé ha un forte impatto”.L'articolo Manovra: Conte a sindacati, ‘misure per evitare stretta consumi ...

Manovra : Gualtieri - ‘80% pagamenti in contanti è arretratezza - mix misure per superarla’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Vareremo un mix di misure per superare l’arretrattezza dell’Italia. L’80% dei pagamenti in contanti è da paese arretrato”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri a ‘Piazza Pulita’ su La7 sottolineando che il piano per incentivare i pagamenti digitali “è in via di definizione” e spiegando che “la tassa sui contanti non è ...

Manovra - cambiano detrazioni e ticket Così le nuove soglie di reddito. Le misure Il fact-checking del Corriere sui conti : Si partirà con la rimodulazione dei ticket sanitari e il taglio delle detrazioni fiscali per chi dichiara più di 100 mila euro, stop agli sgravi oltre i 300 mila euro di reddito. Badanti, i datori di lavoro saranno sostituti di imposta