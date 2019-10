Bordoni | trasporti ormai al collasso | Roma non ha pace

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)– Queste le parole di Davide, coordinatoreno di Forza Italia, che si è espresso sulla situazione deidella Capitale. Chiamarlo disagio per i cittadinini è solo un eufemismo , direi invece che la Capitale versa in un continuo stato di emergenza suffragato oggi da due notizie che investono il settore dei. Chiusa la stazione di Furio Camillo per un guasto alle scale mobili dove i treni transitano senza fermarsi. Da aprile scorso la stazione Barberini è chiusa dopo la rottura di un impianto, mentre Repubblica ha riaperto a giugno dopo 9 mesi di stop. Da venerdì prossimo poi la stazione Baldo degli Ubaldi verrà chiusa per 3 mesi per procedere a lavori di manutenzione e misura analoga potrebbe interessare nei mesi successivi anche la stazione Cornelia. Potete immaginare il caos per tantissimi lavoratori per raggiungere il posto di lavoro. Nel ...

