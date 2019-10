Renzi-Salvini | la sfida in tv è più wrestling che pugilato

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Scontro su Quota 100 - Italia viva di Renzi : «Stop totale - mancano le risorse» No della ministra Catalfo. E Salvini : follia : Marattin (Italia viva): «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «Quota 100 non si tocca»