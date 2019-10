Guai per l’Inter | Sanchez | lussazione ai tendini della caviglia

Italia-Grecia - 0-0 : esce Chiesa per un Guaio muscolare - entra Bernardeschi : Sono attesi in 60mila all?Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da...

Niccolò Bettarini nei Guai. Per il figlio di Simona Ventura si mette molto male : Il primo luglio 2018 Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, è stato aggredito a calci, pugni e coltellate all’esterno della nota discoteca milanese “Old Fashion” solo per aver tentato di difendere un amico. Bettarini riportò il taglio di un tendine della mano e diverse ferite superficiali. “Non sono mai stato bravo a raccontarmi. – aveva scritto sui social – Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto ...

"Quadro clinico compromesso" - prof in malattia per un intero anno : ora è nei Guai : Un uomo di Reggio Calabria, P.B., 36 anni, insegnante a Lonigo (Vicenza), è indagato per truffa aggravata ai danni dello...

I Guai per Morgan non finiscono mai : Nuovi guai per Morgan. Il cantante infatti è denunciato dalla Polizia a seguito di un litigio con un paparazzo in

Juventus - ripresi gli allenamenti senza i nazionali : HiGuain in permesso : Questo pomeriggio i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per la ripresa della preparazione. I bianconeri sono tornati al JTC dopo i tre giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri al termine della vittoriosa sfida con l'Inter. Ovviamente, questo pomeriggio, il tecnico juventino non aveva a disposizione i 14 nazionali e mancava anche Gonzalo Higuain a cui è stato concesso un giorno di permesso. Il Pipita rientrerà alla ...

«South» Park bandito in Cina Guai per Comedy Central e Viacom : Dopo l'NBA, la scure della censura cinese si è abbattuta su «South Park», la serie tv animata di Matt Stone e Trey Parker nata nel 1997 per Comedy Central e arrivata...

Inter-Juventus 1-2 : HiGuain firma il sorpasso. I bianconeri mandano ko l’ex Conte per la prima volta e tornano primi in classifica : Vittoria e sorpasso. Gonzalo Higuain firma il gol del 2-1 contro l’Inter che vale il primo ko in campionato per Antonio Conte e il Contestuale primato in classifica dei bianconeri. L’ex attaccante di Napoli e Milan, entrato pochi minuti prima, batte Handanovic a chiusura di un’azione ricamata dalla Juventus. I bianconeri battono così l’Inter, orgogliosa fino agli ultimi minuti e capace di giocare – almeno nel primo ...

Infortunio Diawara - ancora Guai per la Roma : si ferma il centrocampista [FOTO] : Infortunio Diawara – Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, partite importanti per le zone alte e basse della classifica. Ha regalato emozioni nei primi 45 minuti la sfida tra Roma e Cagliari, vantaggio per la squadra di Maran con il calcio di rigore siglato da Joao Pedro, poi il pareggio con un autogol di Ceppitelli dopo una giocata ottima da parte di Kluivert. Il tecnico Fonseca ha ...

Carcere per gli evasori - Confalonieri : “Sono d’accordissimo”. Ma sui Guai di Berlusconi sbotta : “Non ha mai frodato un c…” : Il Carcere per i grandi evasori? Anche Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico di Silvio Berlusconi, è d’accordo. Intercettato dalle telecamere de ilfattoquotidiano.it in occasione dell’assemblea di Assolombarda ha commentato con favore l’ipotesi della stretta annunciata dal governo: “Lotta evasione? Io sono d’accordo – dice – io pago le tasse”. E sul Carcere: “Certo che ...

Espulsione Biraschi - rosso per il difensore che inGuaia il Genoa! : Espulsione Biraschi – Sono bastati due minuti al Milan per ribaltare il match. Ingressi d’oro quelli di Paquetà e Leao. Prima segna Theo Hernandez, poi Kessie su rigore dopo il mani di Biraschi in area. Nell’occasione, e dopo consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il penalty ed ha espulso il difensore, che era subentrato dopo dieci minuti a Criscito. Il direttore di gara ha considerato l’episodio come chiara ...

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o HiGuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Diego Costa condannato : Guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid : Problemi fuori dal campo per l’attaccante Diego Costa, il calciatore dell’Atletico Madrid è stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall’Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il calciatore oltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, ...

Joker - quella sua risata tra lo sGuaiato - l’isterico e lo stridulo. Joaquin Phoenix : “Sono quasi impazzito per farla” : Ve l’avevamo anticipato dal Festival di Venezia. La risata del Joker/Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix, nel film appena uscito in Italia diretto da Todd Phillips, vi rimarrà nelle orecchie per parecchio tempo. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Perché Arthur, il protagonista del film, sta male. E più sta male più ride senza controllo ...

Messina - imprenditore usa fondi comunitari per ristrutturare il suo appartameno e finisce nei Guai : Sofia Dinolfo Aveva ristrutturato un appartamento privato utilizzando fondi europei per un totale di 730 mila euro, indagato un imprenditore di Messina Un nuovo e arredato appartamento grazie ai soldi provenienti da fondi comunitari. È successo a Messina, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un imprenditore locale è finito nei guai. A fare la scoperta del piano messo in atto dal noto impresario operante nel settore ...