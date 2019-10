Umbria | Salvini | ' inciucio Pd-M5S verrà sonoramente punito da elettori'

Matteo Salvini denuncia le telefonate-ricatto in Umbria : "Se volete salvare il posto di lavoro..." : "Ci risulta che stiano arrivando telefonate dagli uffici che contano: Se vuoi salvare il posto di lavoro, sai chi devi votare. È una vergogna, un ricatto, una minaccia. Ma saremo più forti anche di questo". Matteo Salvini, in visita proprio a Terni, ha denunciato quanto starebbe accadendo in Umbria.

Matteo Salvini - il sondaggio sulle Regionali in Umbria : allarme rosso per la Lega - clamorosa (brutta) sorpresa : allarme rosso per Matteo Salvini dall'Umbria: alla vigilia delle Regionali del 27 ottobre, il Fatto quotidiano riporta l'ultimo sondaggio secondo cui la candidata governatrice della Lega Donatella Tesei sarebbe stata quasi appaiata dall'uomo dell'alleanza Pd-M5s Vincenzo Bianconi, scelto all'ultimo

Matteo Salvini - l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Matteo Salvini - segui l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Salvini : il 27 ottobre la sinistra va a casa anche in Umbria : Non ha dubbi Matteo Salvini. “Il 27 ottobre si vota in Umbria e dopo cinquant’anni la sinistra va a casa

Umbria : Salvini - 'daremo primo avviso sfratto a governo tradimento' : Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Appuntamento a Roma il 19 ottobre, riempiremo piazza San Giovanni con un fiume umano! E il 27 ottobre alle regionali dell’Umbria daremo il primo avviso di sfratto al governo abusivo del tradimento. Ci state?". Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, c

Umbria : Salvini - ‘daremo primo avviso sfratto a governo tradimento’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Appuntamento a Roma il 19 ottobre, riempiremo piazza San Giovanni con un fiume umano! E il 27 ottobre alle regionali dell’Umbria daremo il primo avviso di sfratto al governo abusivo del tradimento. Ci state?”. Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, che, in un altro post, annuncia di aver raccolto, contro il Conte bis, “più di 200.000 firme (in piazza e su ) e ...

Umbria - accordo Pd-M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

Salvini : anche in Umbria inciucio Pd-M5S : 21.13 "In Umbria dopo 50 anni la sinistra va a casa e sarà la prima regione dove il Pd e 5 Stelle sperimentano l'inciucio nazionale": così il leader leghista Matteo Salvini dal palco della Festa della Lega di Chiuduno (Bergamo). Salvini ha accusato Luigi Di Maio di aver "svenduto la dignita' del suo movimento al Pd perche' quelli che hanno denunciato e quelli che sono stati denunciati saranno insieme sulla scheda elettorale".

Umbria - accordo Pd- M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

Umbria : Salvini - 'da Pd e M5S presa in giro - vergogna senza precedenti' : Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicure

Umbria : Salvini - ‘da Pd e M5S presa in giro - vergogna senza precedenti’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...