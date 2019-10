Troppo attento a non subire gol | dopo il Cagliari si è perso il Napoli europeo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “I campionati si vincono subendo pochi gol”. Credo che si tratti di un luogo comune che meriti di andare al più presto in soffitta. Ildelle ultime 4 partite, tra campionato e coppa, ha subito appena due gol, ma ha portato a casa una misera vittoria e solo 5 punti totali tra Champions e Serie A. Perché nel frattempo di gol ne ha segnati appena due. Attenzione, i risultati sono maturati in maniera diversa tra loro, ma alla fine, come ha scritto Massimiliano GalloGenk-, se non segni non vinci. Credo che l’involuzione delsia iniziata nel momento in cui la squadra si è convinta realmente di prendere troppi gol. E magari di prenderli perché giocava in manieraoffensiva. La partita colè stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Anche le parole di Ancelotti sono state significative in questo senso, soprattutto nella sua affermazione ...

