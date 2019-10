Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il giorno dopo l’annuncio che la maggioranza ha trovato l’accordo su un emendamento al decreto crisi che prevede un doppio binario di tutele per i, ledel cibo a domicilio annunciano battaglia. Matteo Sarzana, presidente di Assole general manager di Deliveroo Italia, parla di “forte preoccupazione” per la strada scelta dale chiede un confronto. “Ancora non c’è nessun documento ufficiale condiviso, ma se fossero confermate le voci uscite fino ad oggi, l’industria delsarebbe in serie“. Secondo Sarzana “si è parlato di un compromesso ma questo compromesso nella realtà non c’è stato perché è una norma che è stata scritta senza tenere presente i punti di vista di imprese e anche dei lavoratori”. E “la realtà dei fatti”, sostiene, “è che se fossero ...

fattoquotidiano : Rider, piattaforme contro il governo: “Con le nuove norme food delivery in difficoltà. No alle tutele dei subordina… - Cascavel47 : Rider, piattaforme contro il governo: “Con le nuove norme food delivery in difficoltà. No alle tutele dei subordina… - aleHssHandro : Rider, la lotta contro il cottimo è arrivata in parlamento Al Senato le audizioni sul decreto per i ciclofattorini,… -