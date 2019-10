Perché Ninja è passato in esclusiva a Mixer? A causa del contratto troppo restrittivo di

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il mondo dello streaming dei videogiochi ha tremato poco tempo fa, quando Tyler "" Blevins annunciò che avrebbe lasciato Twitch per passare insulla piattaformadi Microsoft. Ora, la moglie e manager Jessica ha spiegato come l'irragionevoledi Twitch fosse una delle ragioni principali alla base del trasferimento."Twitch non ci ha ascoltato", ha detto Jessica in un'intervista a Business Insider. "Il denaro è stata l'ultima cosa a cui stavamo pensando."Leggi altro...

