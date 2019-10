Istat | aumenta la pressione fiscale | ma anche il reddito delle famiglie

Istat - rapporto deficit/Pil cala all’1 - 1% : dato migliore dal 2000. Pressione fiscale aumenta al 40 - 5% : Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all’1 ,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all’1 ,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’ Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit -pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta del dato ...

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, sia in termini nominali sia in termini reali. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.