Fioramonti | «No alla storia insegnata come  il “Trono di spade”»

Fioramonti - polemica sul figlio alla scuola inglese. Lui : «Violenza» : Per il figlio niente test d’Italiano. È bufera anche per alcuni post offensivi pubblicati dal ministro anni fa. Meloni: «Post ripugnanti. Si dimetta». Fedeli (Pd): «Deve chiarire». La replica: «Ho chiesto scusa in privato»

Crocifisso a scuola - la Chiesa contro Fioramonti : "Toglierlo sarebbe un favore alla Lega" : Le dichiarazioni del neotitolare dell'Istruzione ("Nelle classi meglio una cartina del mondo. Io toglierei anche le foto di Mattarella") riaccendono la polemica sui simboli religiosi. Insorge il centrodestra. Gelmini: "Non è un elemento di arredo ma testimonianza delle nostre...

Autonomia : Zaia a Fioramonti - 'No alla scuola? Prima legga proposta del Veneto' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - “Prima di parlare di no all’Autonomia nel settore della scuola, il Ministro Fioramonti si legga la proposta del Veneto. Evidentemente non l’ha ancora fatto”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione rilasciata dal Ministro dell’

Scuola - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Tassa su merendine e bibite : la proposta di Fioramonti (per finanziare la ricerca) in molti Paesi è legge. I casi dalla Norvegia alla Francia : “Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gassate e sulle merendine o tasse sui voli aerei che inquinano“. Le proposte del neo ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti (intervistato da ilfattoquotidiano.it nel 2016 quando era ancora professore ordinario di Economia e Politica all’Università di Pretoria in Sudafrica) sono il primo tema diventato oggetto di discussione del nuovo governo, ancor prima del ...