Città della Scienza lite tra Villari e i prof ma la Regione lo blinda

E’ giallo in un piccolo paese - un uomo scompare nel nulla - tutti gli abitanti della Città sono indagati : La notizia della sparizione di Paddy Moriarty, un uomo di 70 anni è apparsa in bella evidenza sul New York Times. La scomparsa ha suscitato parecchio interesse in tutta l’Australia perché l’uomo abita in un paese di soli 11 abitanti. La Polizia, allertata solo quattro giorni dopo la sua scomparsa, ha detto che sono, la momento, indagati tutti gli abitanti della città. L’uomo nato in Irlanda e trasferito a Larimmah in ...

Giuseppe Pignatone è stato nominato presidente del Tribunale della Città del Vaticano : L’ex procuratore capo presso il Tribunale di Roma Giuseppe Pignatone è stato nominato presidente del Tribunale della Città del Vaticano, il tribunale di prima istanza dello stato. Pignatone, che ha 70 anni, è nato a Caltanisssetta e nella sua carriera è stato

Bordoni : Raggi si dimetta - Roma sempre al centro del dibattito politico per gestione avvilente della Città : Roma – Roma è sempre al centro del dibattito politico perché la gestione della Città è stata di per sé una cosa avvilente. Le dichiarazione del Cda dimissionario mettono a nudo che il patto tra Virginia Raggi e la municipalizzata dei rifiuti era inesistente. L’Ad dimissionario Longoni ammette di non essere mai riuscito a parlare con Raggi e dichiara che la Capitale tra pochi giorni rischia il tracollo. La Raggi probabilmente ...

Vueling Padel Cup MSP : la compagnia aerea al fianco della Città di Roma per sostenere lo sport : Al via il 5 ottobre la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa Per il terzo anno consecutivo, Vueling è l’organizzatore della Vueling Padel Cup di Roma insieme a MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La manifestazione sportiva amatoriale, giunta ormai alla sua terza edizione, si conferma come la più prestigiosa tra le ...

Bordoni : Faremo il possibile per salvare azienda strategica per lo sviluppo della Città : Roma – La giunta capitolina guidata dalla Raggi ha deciso di non voler ricapitalizzare Roma Metropolitane che dal 2005 si occupa di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in Città – a iniziare dalla linea C della metropolitana – i modi, i tempi e la gestione della vicenda sono stati un vero scempio. Sono intervenuto oggi in Assemblea dei lavoratori – fa sapere il consigliere Davide ...

I dati al servizio della salute dei cittadini : al via la terza edizione di “Big Data in Health” : Potremmo avere la risposta a malattie gravi come il cancro o l’Alzheimer e avere gli strumenti per rendere il nostro Sistema Sanitario Nazionale più sostenibile ed efficiente. E ancora: potremmo conoscere se, e in che modo, i cambiamenti climatici, la dispersione di inquinanti e l’ambiente in generale stanno influenzando la nostra salute, e quali sono le vere minacce sanitarie del futuro, semplicemente sfruttando le potenzialità dei Big Data. In ...

Il fascino della Città eterna : comprare casa nel centro storico di Roma : Il fascino della città eterna: comprare casa nel centro storico di Roma è probabilmente il sogno di moltissime persone, che vogliono vivere nel cuore pulsante della grande città italiana. Trattandosi di un investimento significativo sia dal punto di vista finanziario che di quello emotivo, è utile sapere alcune informazioni importanti per avere le idee ben chiare prima di mettersi alla ricerca vera e propria di appartamenti da comprare nel ...

Domenica 6 ottobre torna Urban Nature - la festa della biodiversità in Città targata WWF : Ampliare la conoscenza sulla natura in citta` e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo anche l’esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi Urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 citta` metropolitane; individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e ...

Serie B - parte da Cittadella la quinta edizione di ‘Facciamo la formazione’ : Nel pomeriggio a Cittadella, presso lo stadio Tombolato, si svolgerà il primo incontro di “Facciamo la Formazione”, programma formativo riservato a calciatori in attività, staff tecnici e dirigenti delle squadre che militano in squadre del Campionato 2019-2020 della Serie BKT. Obiettivo del progetto, ideato ed organizzato congiuntamente da AIC e da Lega B, è preparare i calciatori a carriere nel mondo del calcio dopo il termine ...

Economia circolare e Cittadinanza d'Impresa - P&G al Salone della Csr : Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - Procter & Gamble e il suo impegno nello sviluppo di una nuova e più consapevole Cittadinanza d’Impresa; FaterSmart, la business unit della Fater Spa, joint venture tra P&G e il Gruppo Angelini, decicata allo sviluppo e commercializzazione della tecnologia per il riciclo

Reddito di cittadinanza alla brigatista La follia della legge che contraddice il codice penale : L’articolo 28 cp vieta gli assegni pubblici a chi è stato interdetto dai pubblici uffici. Ma Tridico (Inps) spiega: il sussidio va anche a chi è stato condannato più di dieci anni fa

Milan - l'uomo di Elliot in Città : il summit con cui si decide il futuro della società : Primi momenti di difficoltà del Milan americano ed ecco che i pezzi grossi dirigenziali scendono in campo. Gordon Elliott Singer, figlio del patron rossonero Paul, si è fatto vivo a San Siro per accertarsi dello stato di salute della sua creatura che, a giudicare dai risultati, non se la sta passand

Vernazza (Gazzetta) : il declino della Genova calcistica mentre la Città rinasce : Sulla Gazzetta, Sebastiano Vernazza scrive del declino della Genova calcistica proprio nel momento in cui la città sembra rialzarsi dopo il crollo del Ponte Morandi. Entrambe le squadre della città sono in crisi. Hanno totalizzato, in due, otto punti in sei giornate. Il Genoa è terzultimo (suoi 5 punti), la Samp è in fondo alla classifica con 3 punti, in compagnia della Spal. Eppure, in estate, le premesse sembravano buone. Il Genoa aveva ...

Diretta/ Juve Stabia Cittadella - risultato 0-0 - streaming video DAZN : spinta ospite : Diretta Juve Stabia Cittadella streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la sesta giornata di Serie B.