Topo cade dal soffitto alla Casa Bianca e atterra sul pc di un corrispondente Nbc

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sorpresa in sala stampa. Unè “letteralmente” caduto dalsul computer portatile deldell’Nbc, Peter Alexander, creando un parapiglia, racconta il sito The Hill. Il piccolo roditore, spaventatissimo, si è messo a correre qua e là, sotto i tavoli della stanza dove scrivono i giornalisti, rifugiandosi poi nella sala dei briefing. In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap.— Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019 Diversi giornalisti hanno cercato di inseguire illino, ma l’animale è riuscito a dileguarsi. L’infruttuosa ‘caccia’ è stata documentata con filmati su Twitter diffusi dai corrispondenti. “Il briefing più eccitanteda mesi”, ha ...

