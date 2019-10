ECMWF nomina il nuovo direttore dei Servizi Copernicus | è Jean-Noël Thépaut

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), il programma europeo per l’osservazione della Terra, annuncia ladicomedi due dei propripresso il centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio-termine ().sarà il responsabile dei duedi, implementati daper conto dell’Unione Europea;Climate Change Service (C3S) eAtmosphere Monitoring Service (CAMS). Prenderà il posto di Juan Garces de Marcilla che si è dimesso il primo di ottobre, dopo quattro anni al. Prima di ricevere questo ruolo,ha lavorato come responsabile diClimate Change Service (CS3) a Reading, Berkshire. La sua distinta carriera include anche il ruolo di responsabile della Data Division e didel relativo Dipartimento di Ricerca. Inoltre,ha partecipato allo sviluppo del sistema di ...