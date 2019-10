Dall' imam pugni ai bambini che sbagliavano le preghiere

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sergio Rame A Padova la scuola coranica dell'orrore. In manette un 23enne bengalese: pestava e umiliava anche idi 4 anni Una violenza continua, sette giorni su sette. Schiaffi,e spintoni. E ancora: umiliazioni e tirate di orecchie. Non guardava in faccia nessuno. Riempiva di botte idi 4 e 5 e i ragazzini di 10 anni. Per farlo infuriare, come rivela l'agenzia Adnkronos, bastava che gli alunni sbagliassero a recitare leislamiche. Per l'del centro di preghiera "Bangladesh Cultural Center", che questa mattina all'alba è finito in manette su provvedimento del gip di Padova, le botte e le umiliazioni erano il giusto castigo per punire tutti quei bimbi, anche loro di origine bengalese, a cui insegnava i dettami dell'islam tutti i pomeriggi, sabato e domenica compresi. I, a cui l'insegnava, vivevano nel terrore. Le pressioni ...

Mariann73083265 : RT @Mirith17: Evviva l'integrazione...non mi stancherò mai di 'urlarlo'. Questa si che è civiltà. Impariamo qualcosa di bello, tutti dall'I… - AnnaMariaCastel : RT @LaMentegatta: Padova, botte se sbagliavano le sure del Corano. Bambini di 5 anni picchiati dall'imam durante le lezioni di religione is… - ivanacristofane : RT @LaMentegatta: Padova, botte se sbagliavano le sure del Corano. Bambini di 5 anni picchiati dall'imam durante le lezioni di religione is… -