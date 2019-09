Infastidito dai rumori uccise due vicini | condannato all’ergastolo dal gup di Firenze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019), a colpi di pistola, perchédaiche producevano coi lavori di ristrutturazione della loro proprietà. Oggi è stato, nel processo con rito abbreviato celebrato a, Fabrizio Barna, il 54enne che il 21 ottobre 2018 a Sesto Fiorentino () sparò contro Salvatore Andronico, 66 anni, e il figlio di quest’ultimo Simone, di 31. Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, Barna è stato anchedal gup Federico Zampaoli al pagamento di provvisionali per 300mila euro alle parti civili. L’imputato sparò aicon una pistola Beretta 98 semiautomatica regolarmente denunciata per uso sportivo. Interrogato dopo l’arresto, disse al giudice di non ricordare nulla del momento del duplice omicidio. In base alla perizia disposta dal gip nel corso delle inchiesta, quandoera capace di intendere e di ...

