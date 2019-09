L’ex deputato Alfonso Papa è stato assolto in appello nell’inchiesta sulla cosiddetta

Alfonso Papa - L’ex deputato del Pdl assolto in appello nell’inchiesta sulla P4 : L’ex deputato del Pdl, Alfonso Papa, è stato assolto in appello dalle accuse che gli erano stato mosse dalla procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sulla P4. “È finito un calvario durato 10 anni che non auguro a nessuno – ha commentato il magistrato che venne candidato da Silvio Berlusconi – Col paradosso che mi hanno arrestato i colleghi deputati e mi hanno assolto i giudici”. Papa era stato il ...

Messina - in Appello ridotta la condanna per L’ex deputato Pd Genovese : sei anni e otto mesi : Assolto per riciclaggio, prescritto per alcuni capi d’imputazione di frode fiscale e truffa: si alleggerisce così la pena in secondo grado per l’ex deputato messinese Francantonio Genovese, da 11 anni a 6 anni e 8 mesi. Molto più severa era stata la sentenza di primo grado, in Appello è stata però confermata la condanna per associazione a delinquere, tentata estorsione, e sono stati confermati due ipotesi di reati fiscali e due ...

Governo - L’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento : “Non volevano fermare il business dell’immigrazione?” : L’ex deputato del Movimento 5 stelle, Davide Galantino, passato al gruppo Misto lo scorso luglio, ha annunciato di voler scendere in piazza, lunedì a Montecitorio, a fianco di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia in segno di protesta contro il Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. “Il Movimento non voleva fermare il business dell’immigrazione?”. L'articolo Governo, l’ex deputato M5s ...