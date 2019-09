Liorni trionfa e si prende la sua rivincita dopo La Vita in Diretta

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È tempo di tirare le somme per Marco. Il conduttore può dirsi più che soddisfatto: il suo Reazione a Catena ha incantato il pubblico. Non era un compito semplice, quello che Marcoaveva assuntol’addio a Lain. Guidare un programma nella fascia strategia del preserale, infatti, nasconde sempre delle insidie. Era la prima volta, poi, che il conduttore si confrontava con un game. Mettersi in gioco e affrontare un nuovo programmasette anni di conduzione poteva spaventare chiunque. Le commoventi reazioni dimentre saluta Lain, inoltre, le ricordiamo tutti: emozioni ed occhi lucidi hanno accompagnato il concedo dal programma. Nessuna polemica e nessuna frecciatina durante il saluto a quella che per lungo tempo era stata la sua casa: Questo è un ciao, – aveva affermato – vuole essere un arrivederci. Credo che sia vera ...