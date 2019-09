Calciomercato Juventus | possibile scambio Emre Can-Meunier a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda ildella. Le ultime notizie si concentrano suCan. Il centrocampista tedesco di origini turche è stato escluso dalla lista della Champions League e non è sicuramente contento di questo. L'ex giocatore del Liverpool era un intoccabile di Massimiliano Allegri, mentre ora, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha perso il suo posto da titolare fisso. Per questo potrebbe decidere di lasciare lagià nella prossima sessione diinvernale. In estate, Fabio Paratici ha provato ad inserirlo in unocon il Barcellona per arrivare ad Ivan Rakitic, giocatore molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. La trattativa, però, alla fine è naufragata edCan è rimasto a Torino. Sul centrocampista tedesco, comunque, è molto forte l'interesse del Paris Saint Germain. Il ...

DiMarzio : #Mandzukic, saltato il trasferimento in Qatar ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - marcoconterio : ?? Domani l'agente di #Mandzukic in #Qatar per il passaggio del croato all'Al Gharafa. 12 milioni circa pronti per l… -