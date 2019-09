Pitbull azzanna padrone e uccide il suo cane

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Rosa Scognamiglio "Ho visto la morte in faccia", racconta Germano Fradregada, consigliere del comune di Tavazzano aggredito da un. Il sindaco emette nuova ordinanza:multe fino a 500 euro Un uomo e il suosono statiti da un. La vittima è Germano Fradegrada, consigliere comunale della città di Tavazzano (Lodi) dove è avvenuta l'aggressione. Il suo meticcio, Pippo, è morto durante il brutale assalto. Stando a quanto si apprende dalle colonne del Corriere della Sera, l'uomo era a spasso con il suoquando unTerrier sarebbe sfuggito al controllo della padrona per attaccarlo. A farne le spese non solo lui ma soprattutto il piccolo meticcio, letteralmente dilaniato dal molossoide, Nel vano tentativo di proteggere il suo cucciolo, il consigliere è statoto a mani e gambe, riportando fratture multiple di entità rilevante. "Ho visto la ...

