Calcio: posticipo, Lazio-Parma 2-0

Latorna al successo dopo i ko in rimonta di Ferrara e Cluj battendo all' Olimpico il(2-0). Biancocelesti pimpanti in avvio e subito a segno (8'): Luis Alberto imbecca Immobile che di sinistro trafigge Sepe Ilha la chance di pareggiare al 22',ma Inglese, solo, tira su Strakosha In contropiede Correa vicino al raddoppio da posizione defilata (30'). Nella ripresa Immobile subito pericoloso, ma tiro troppo centrale. Palo direttamente su corner di Luis Alberto (59'), prima della rete di Marusic (67').(Di domenica 22 settembre 2019)