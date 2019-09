L’app di DAZN la più scaricata della settimana nel TV store

L’app DAZN su Smart Stick e TV Box di NOW TV : guida all’installazione : L'app DAZN si rende disponibile per la Smart Stick di NOW TV, oltre che per il TV Box. Erano mesi che i clienti dell'Internet TV di Sky aspettavano di vedere arrivare il software del servizio a pagamento di video streaming online targato Perform Group, che ricordiamo trasmettere tre delle dieci partite di Serie A previste per ogni turno del nostro campionato (oltre che tanti altri contenuti sportivi). Data l'ufficializzazione del canale DAZN1 ...