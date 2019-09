Renzi lascia il Pd | Conte | «Una minaccia oggettiva per la stabilità»

'ITALIA VIVA' - Renzi FONDA NUOVO PARTITO/ Lascia il Pd : "Governo stai sereno" : Matteo RENZI FONDA 'ITALIA VIVA', il NUOVO PARTITO dopo la scissione dal Pd: 'nuova sfida, Governo stia tranquillo'. Le frecciate a Zingaretti e Di Maio

Renzi lascia il Pd - il gelo di Palazzo Chigi : «Scelta dei tempi singolare» : Palazzo Chigi esprime «perplessità» per la scissione di Renzi. Questo trapela da fonti del governo che riportano il pensiero del premier Giuseppe Conte. E mentre il segretario dem...

Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. Conte ora può stare sereno (davvero) : di Andrea Taffi Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. È un bene o un male per il Partito democratico e per il governo Conte 2? La sua, quella di Renzi, è stata una idiozia politica oppure la punta di diamante di una strategia da autentico genio della politica? C’è chi a queste domande risponde di sì, chi di no. Ma, ovviamente, nessuno può saperlo adesso. Stando ai fatti, Nicola Zingaretti dovrebbe cominciare a fare il ...

Renzi lascia il Pd : «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva» : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Pd - Paita lascia e va con Renzi : La Dem, capogruppo in Commissione Trasporti della Camera: "Ho scelto di essere parte di una nuova sfida"

Perché Matteo Renzi ha lasciato il PD proprio adesso : Chiedersi Perché Matteo Renzi abbia lasciato il Partito Democratico non ha poi molto senso: la frattura era inevitabile, prevedibile e forse anche auspicabile. È invece più interessante chiedersi Perché lo abbia fatto ora, in questo contesto e a pochi giorni dalla nascita del nuovo governo guidato ancora da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Massimiliano Romeo a Omnibus - svelato il giochino di Renzi : "Ha lasciato il Pd per nomine e Quirinale" : "Il Pd ormai è solo correnti". Matteo Renzi ha spiegato così la sua scissione dal Nazareno. Concorda anche un leghista Doc come Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, che però ospite in studio a Omnibus su La7 ribalta la frittata: questione di correnti e poltrone, sì, ma quelle dei

Renzi lascia il Pd e telefonata a Conte che sarebbe infastidito : 'Doveva dirlo prima' : Una separazione è sempre una separazione. Anche se, come nel caso di Matteo Renzi, sembra essere la logica conseguenza di una convivenza all'interno del Partito Democratico in cui non erano mancate le frizioni tra la cosiddetta "ala Renziana" e altre correnti presenti all'interno del maggiore partito del centro-sinistra italiano. L'annuncio che l'ex sindaco di Firenze e i suoi fedelissimi andranno a formare una nuova realtà parlamentare ...

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione (2) : (AdnKronos) – “In politica -prosegue- una grande capacità è anche quella di saper leggere e interpretare un mondo che cambia. In questo nuovo millennio ci sono alcune sfide che non possono più passare in secondo piano: la lotta al populismo, l’emergenza climatica, la necessità di investire sulla scuola e sulla cultura, il saper immaginare un futuro sfidante e l’essere capace di prepararsi e adattarsi per sfruttare ...

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Credo che molto nella politica lo facciano gli ideali e per questo motivo mi sento di continuare a camminare accanto a Matteo Renzi. Certa che sia la strada giusta che serve all’Italia”. Arianna Furi, 21 anni, leader del movimento giovanile Millennials e la più giovane componente della Direzione nazionale Pd, annuncia così l’addio ai dem per seguire Matteoo Renzi nel suo nuovo ...

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Matteo Renzi ha lasciato il Partito democratico : Matteo Renzi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) L’addio, infine, è arrivato, e persino prima del previsto: Matteo Renzi ha annunciato che lascerà il Pd – Partito cui è appartenuto finora e all’interno del quale ha ricoperto a lungo la carica di segretario – e fonderà un nuovo Partito. Di una sua scissione si parlava da mesi e negli ultimi giorni era diventato chiaro che fosse oramai solo una questione di tempo prima che si passasse dalle parole ...

Renzi lascia finalmente il Pd : ecco perché sarà davvero un bene per tutti : Fine degli equivoci: la mossa dell'ex rottamatore pone fine alle contraddizioni di un partito ormai vittima delle sue contraddizioni e apre la strada alla nascita di un sistema politico multipolare e proporzionale. Dai forzisti senza Berlusconi, all’alleanza dem-Cinque Stelle ora nessuno ha più alibi. Nemmeno Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi lascia il Pd - è scissione anche tra i renziani : un clamoroso "divorzio in famiglia" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd separa anche per la prima volta le due anime del "Renzismo": quella soft incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella turbo rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che lunedì ha annunciato le sue dimis