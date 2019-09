Juventus | i tifosi organizzati non sosterranno la squadra a Madrid per protesta contro

Juventus - violenze - intimidazioni agli steward e tifosi costretti a lasciare i loro posti : come gli ultras imponevano la loro “forza intimidatrice” : Dodici capi ultras della curva della Juventus sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine della procura di Torino. Le accuse sono associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. L’indagine è partita da una denuncia della società bianconera che era stata minacciata dagli ultras dopo che aveva deciso di non concedere più una serie di privilegi. I gruppi esercitavano il ...

Arresto ultras Juventus – Società ricattata e minacciata - Moggi attacca : “squadre prigioniere dei tifosi!” : Juventus ricattata e minacciata dai tifosi: maggiore concessione di biglietti o ritorno a ‘vecchi metodi’ che avrebbero danneggiato la Società. Luciano Moggi interviene sull’argomento descrivendo le squadre come ‘prigioniere’ degli ultras Nella mattinata di oggi, i principali referenti dei gruppi ultras della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di ...

Juventus - così gli ultras imponevano la “forza intimidatrice” : tifosi costretti a lasciare il loro posto e striscioni proibiti anche in gradinata : Venivano cacciati dai loro posti in Curva Sud perché la zona doveva essere occupata dagli ultras, che decidevano anche se e quando si potevano intonare i cori per incitare la squadra. Mentre gli Juventus club in arrivo da tutta Italia erano spesso costretti a togliere gli striscioni dalle gradinate. Dentro l’Allianz Stadium c’era un costante clima di “intimidazione” imposto dagli ultras dei gruppi coinvolti ...

Simboli fascisti tra gli oggetti sequestrati agli ultras della Juventus. Il pm : "Anche i tifosi parte lesa" : C’erano anche Simboli fascisti e nazisti tra gli oggetti che gli inquirenti hanno sequestrato agli ultras della Juventus arrestati con l’accusa di estorsione, associazione a delinquere, autoriciclaggio e violenza privata. Nella sede dei Drughi, a Moncalieri (Torino), la polizia ha sequestrato bandiere e striscioni con Simboli nazisti e fascisti, bassorilievi che rappresentano Benito Mussolini, calendari e quadri del ...

VIDEO – Juventus-Napoli - esultanza provocatoria di Costa diretta ai tifosi azzurri dopo l’autogol di Koulibaly : Juventus-Napoli Douglas Costa provoca i tifosi partenopei Immagine sfuggita alle telecamere, riguarda l’esultanza provocatoria di Costa verso i tifosi azzurri: il bianconero esulta baciando la maglia e guardando i tifosi del Napoli. Nella gara Juventus-Napoli di sabato scorso all’Allianz Stadium, c’è stato un momento che non è stato ripreso dalle telecamere. A seguito dell’autogoal di Koulibaly, al ...

Classifica tifosi Serie A : Juventus in testa - ecco la top 10 per tifo : Classifica tifosi Serie A: Juventus in testa, ecco la top 10 per tifo Un’indagine condotta da StageUp-Ipsos risalente allo scorso giugno ha consentito di stilare la Classifica delle squadre che militano nel campionato di Serie A con il maggior numero di tifosi. Ai primi posti della Classifica troviamo le prevedibili, ma è molto interessante il dato che emerge dai numeri, con differenze di ampia portata tra la prima della classe e le altre. ...

Cristiano Ronaldo fa tremare i tifosi della Juventus : "Potrei anche ritirarmi l'anno prossimo" : "Quando mi ritiro? Potrei chiudere la carriera il prossimo anno". Cristiano Ronaldo, intervistato dalla tv portoghese TVI, rischia di far venire un coccolone ad Andrea Agnelli e ai tifosi della Juventus, che però possono stare un po' tranquilli. CR7 infatti completa il ragionamento: "Qualche anno fa

Juventus – L’amichevole di Villar Perosa termina dopo 51 minuti : i tifosi interrompono il match con un’invasione di campo : La Juventus costretta ad interrompere l’amichevole di Villar Perosa: tifosi calorosissimi invadono il campo E’ durata poco più di 51 minuti l’amichevole tra Juventus A e Juventus B oggi pomeriggio a Villar Perosa. dopo la doppietta di Dybala e l’autorete di Demiral, la Juventus è stata costretta ad interrompere il match a causa di una calorosissima invasione di campo dei suoi tifosi nel centro sportivo intitolato a ...

Juventus - Danilo si presenta ai nuovi tifosi : “Avevo scelto il 7 - Alex Sandro è stato decisivo” : “Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole di Danilo nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “Se la presenza di Alex Sandro ha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni ...

Potrei fare un pezzo sul “FIFA 20 senza Juventus - come reagiranno i tifosi della Vecchia Signora?” : La macchina mediatica di FIFA 20 è stata messa abbondantemente in movimento già da svariati mesi. In sostanza è stato palesemente l'EA Play 2019 a dare il via alla marcia d'avvicinamento alla release del simulatore calcistico marchiato Electronic Arts: una marcia come sempre seguitissima da parte della community, che settimana dopo settimana ha avuto finora modo di scoprire lentamente tutte le nuove feature che lo stagionale sportivo si ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - tifosi della Juventus inferociti - Neymar contestato : Lutto NEL calcio – Lutto nel mondo del calcio, un giovane giocatore ha perso la vita, accertamenti in corso da parte della polizia. Un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale (NOME E DETTAGLI) tifosi della Juventus inferociti – Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ...

Juventus - tifosi inferociti : “Non riusciamo a vendere Khedira e Matuidi - Paratici incapace” : Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ‘sistemare’ i calciatori. Khedira e Matuidi sembravano i principali indiziati ad andar via, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di tenerli e ‘sacrificare’ a sorpresa uno tra Emre Can e Bentancur. Tutto ciò non ha fatto altro che scatenare l’ira dei tifosi, ...

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Niente biglietti a tifosi campani - scoppia polemica Juventus-Napoli : E' gia' polemica tra Juventus e Napoli. Niente biglietti a tifosi campani. Sfida in programma il 31 agosto