MotoGP | nel cuore di Misano ovvero | una domenica in famiglia

9.45 Grazie per la cortese attenzione. A più tardi (14.00) per la gara della MotoGP, mentre la Moto3 scatterà alle 11.00 9.42 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Le Yamaha si confermano, ma spaventa tutti Marquez. Buon salto in avanti anche per Rossi 9.41 Non migliora nessuno. Marquez chiude in vetta in 1:33.409 con 128 ...

Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol

MotoGP – Doppietta Yamaha nelle Fp3 di Misano - Meregalli svela : “Vale forse danneggiato” : Maio Meragalli ed il settimo posto di Valentino Rossi nelle Fp3 del Gp di San Marino: il parere del team director Yamaha E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ancora una volta la Yamaha ha dimostrato di essere competitiva sul circuito di Misano, piazzando Quartararo in vetta alla classifica dei tempi, seguito da Maverick Vinales. Settimo invece Valentino ...

MotoGP – Jorge Lorenzo lascia la Honda? Marquez non ha dubbi : “se nel 2020 avrò un nuovo compagno? Dico che…” : Marc Marquez non ha dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo: le parole dello spagnolo della Honda sul suo compagno di squadra La prima giornata in pista a Misano ha dato le prime indicazioni ai piloti, ma non tutti si basano sui primi risultati, fiduciosi e pronti a lavorare sodo per migliorare in vista delle qualifiche di domani. Una prima giornata positiva per Marquez nelle libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma a fine ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP San Marino 2019 : “Partiamo da una situazione critica - ma siamo nella direzione giusta” : Per un pilota che un anno fa aveva dominato la gara, un decimo posto complessivo al termine del venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP non può certo far sorridere. Ad ogni modo, il padrone di casa Andrea Dovizioso, romagnolo doc, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il suo miglior tempo, 1:33.826, lo piazza ai confini della top ten, con 1.051 ...

MotoGP – Miller spiazza Quartararo con un colpo a sorpresa… nelle parti intime : la scena è esilarante [VIDEO] : Jack Miller sorprende Fabio Quartararo con un colpo improvviso nelle parti intime: scene esilaranti alla vigilia del Gp di San Marino Misano si prepara ad accogliere i piloti della MotoGp per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In Italia si respira già aria di gara, con tanti pre-event che hanno arricchito la settimana del Gp sammarinese. Se Valentino Rossi ha sfrecciato per le vie di Tavullia sulla sua M1, Fabio Quartararo è ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Misano. Ultimo successo nel 2014 : Appuntamento casalingo con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 ormai alle porte per Valentino Rossi, nato e cresciuto a poco più di 10 km di distanza dal circuito di Misano in quel di Tavullia. Il “Dottore” ha fatto il suo esordio nella gara romagnola nel Motomondiale nel 2007, prima edizione del Gran Premio di San Marino disputata nel Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nelle sue undici partecipazioni in ...

MotoGP : Franco Morbidelli debutta nel Mondiale Endurance a dicembre con la 8 Ore di Sepang : Franco Morbidelli farà il suo debutto assoluto nel mondo dell’Endurance dal 13 al 15 dicembre in occasione della prima edizione della 8 Ore di Sepang, nuova tappa del Mondiale EWC. L’attuale pilota MotoGP della Yamaha Petronas farà parte di un equipaggio composto anche dall’olandese Michael Van der Mark (4° nel Mondiale Superbike) e dal padrone di casa malese Hafizh Syahrin (in MotoGP con il Team KTM Tech 3) per la sua prima ...

MotoGP – Conclusa la prima giornata di test a Misano : dominano le Yamaha - Rossi nella top-5 [TEMPI] : nella prima giornata dei test di Misano dominano le Yamaha, con le due Petronas di Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Terzo Marquez, quinto Rossi Cala il sipario sulla prima giornata di test a Misano, al termine della quale è Fabio Quartararo a fare la voce grossa, chiudendo davanti a tutti sia la sessione mattutina che quella pomeridiana. Il francese ferma il crono sull’1:32.996, precedendo di 23 millesimi il compagno di ...

MotoGP – Buone notizie per Dovizioso : dichiarato fit per i test di Misano - in pista nel pomeriggio : Andrea Dovizioso sarà in pista oggi pomeriggio nella prima giornata di test di Misano: il forlivevse della Ducati dichiarato fit I piloti della MotoGp sono tornati in pista a pochi giorni dal Gp della Gran Bretagna, oggi, per la prima di due importanti giornate di test sul circuito di Misano. Al termine della sessione mattutina due Yamaha si sono piazzate in testa alla classifica dei tempi, con Quartararo davanti a Valentino Rossi, ma in ...

MotoGP - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...

MotoGP – Rins incredulo - Marquez contento a metà e Viñales soddisfatto : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Silverstone : Le parole dei primi tre protagonisti del Gran Premio di Silverstone, vinto da Rins davanti a Marquez e Viñales Seconda vittoria in stagione per Alex Rins, che si prende il Gp di Silverstone davanti a Marc Marquez e Maverick Viñales. Lo spagnolo della Suzuki fulmina il campione del mondo proprio all’ultima curva, mettendo la propria moto davanti al connazionale della Honda per pochissimi centimetri, utili però per regalargli il ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Jack Miller finisce nella ghiaia nel warm-up - lungo del pilota Ducati : Jack Miller si è reso protagonista di un bel lungo durante il warm-up del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il centauro della Ducati ha commesso un errore ed è finito nella ghiaia ma non è caduto ma è rimasto in sella alla sua moto ed è poi riuscito a tornare in pista senza particolari problemi. Di seguito il VIDEO dell’errore di Jack Miller nel warm-up del GP di Gran Bretagna 2019. VIDEO ...