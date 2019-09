Parco nazionale dell’Asinara | un progetto integrato di sviluppo

Incendio nell’area del Parco nazionale del Vesuvio : gente chiusa in casa : Un Incendio per cause in corso di accertamento è in atto dal primo pomeriggio in contrada Castelluccio, nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio, a Ercolano (Napoli). A bruciare sarebbe una massa di sterpaglie nella zona vicino alla ex Cava Fiengo che in passato ha ingoiato rifiuti speciali e pericolosi. Al momento la nube di fumo è visibile a metri di distanza dalle abitazioni dei comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento da parte ...

Abruzzo : il Parco nazionale della Majella premiato dalla European Wilderness Society : Venerdì 6 settembre, presso la sede operativa del Parco Nazionale della Majella, l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, ha avuto luogo la giornata clou dell’iniziativa WildArt Majella 2019, durante la quale la European Wilderness Society, organizzazione multiNazionale che s’impegna a identificare e promuovere il Wilderness in Europa, ha consegnato al Parco il certificato “Platinum”. Spiega il Direttore Luciano Di Martino: ...

Inondazione in Kenya : turisti travolti in Parco nazionale - morti : Un gruppo di turisti è stato travolto dalle inondazioni di ieri nelle gole del parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya: sono stati recuperati 6 corpi su 7, secondo quanto hanno annunciato le autorità Kenyane, citate dall’Afp. “Sono stati trovati sei corpi delle vittime delle alluvioni improvvise, manca all’appello un turista“, ha dichiarato su Twitter il Kenyan Wildlife Service (Kws), che gestisce il parco. ...

Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel Parco nazionale di Hell’s Gate - in Kenya : Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya, che si trova a circa 90 km dalla capitale Nairobi. Un settima persona risulta dispersa. Le persone coinvolte nell’incidente sono cinque turisti Kenyani, un

Flora del Parco nazionale della Majella : arriva la pubblicazione scientifica internazionale : É stata pubblicata su “Phytotaxa”, rivista scientifica interNazionale su botanica e biodiversità, la “Flora del Parco Nazionale della Majella”, l’elenco di tutte le piante viventi nel territorio del Parco con il quale sono stati divulgati i dati riassuntivi derivanti da decenni di ricerca, raccolti e valutati dagli autori Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci ricercatori dell’Università di Camerino, Luciano Di Martino e Giampiero Ciaschetti, ...

Tragedia al Parco nazionale d’Abruzzo - orsa travolta e uccisa da un camion che è scappato : Grave perdita per il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un giovane esemplare di orso marsicano è stato investito e ucciso nelle scorse ore poco fuori i margini dell'area di protezione, lungo la strada statale 652, nel territorio del comune di Rionero Sannitico, in provincia di Isernia. \\L'animale, una femmina di circa 6 anni, è stato ritrovato gravemente ferito giovedì sera, intorno alle 21, ai margini della vicina statale 17, dopo una ...

Incendi Campania : a fuoco sterpaglie nel Parco nazionale del Vesuvio : Fiamme in Campania dove un Incendio ha interessato stamani un terreno privato di circa quaranta metri quadri in via contrada Castelluccio, zona che ricade nel territorio di Ercolano (Napoli) e nell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Da quanto si apprende, le fiamme, spente successivamente dai Vigili del fuoco, hanno coinvolto sterpaglie. Sono in corso indagini dei carabinieri. L'articolo Incendi Campania: a fuoco sterpaglie nel ...

Le 97 candeline del Parco nazionale Gran Paradiso : Continua il conto alla rovescia verso il centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso con una festa che si sposta di anno in anno nelle diverse valli. Una scultura in legno di stambecco fa da “testimone” di un legame che è partito da Cogne, per passare a Ceresole, poi a Rhemes e quest’anno a Ribordone. Il Santuario di Ribordone festeggia nel 2019 i 400 anni dall’Apparizione della Madonna di Prascondù che, secondo quanto ufficialmente ...

A fuoco trenino turistico nel Parco nazionale dell’Asinara - atto doloso durante la notte : Ignoti hanno danno fuoco e distrutto un trenino turistico usato per portare i turisti in giro per l'ex isola carcere in Sardegna. Le fiamme domate dal personale antincendio del parco nazionale. Pochi dubbi sull'origine dolosa del gesto visto che è stata trovata della Diavolina usata per innescare le fiamme.Continua a leggere

Parco nazionale della Majella - si riscrive l’agricoltura sostenibile : La scorsa settimana il Parco Nazionale della Majella ha ospitato un interessante laboratorio di governance agro-alimentare corredato dalla discussione e analisi congiunte delle problematiche che investono il settore. Oltre a ciò, l’iniziativa è stata occasione per fare pensiero comune rispetto al futuro dell’agricoltura e della zootecnia del Parco stesso, ed è stata caratterizzata dalla partecipazione del CREA (Consiglio Nazionale ...