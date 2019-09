La madre gli chiede di spostare alcuni scatoloni | il figlio la decapita con un’ascia e

La madre degli operai morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho lanciato una corda : per me era ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Loretta Lanfredi - ex compagna Dodi Battaglia/ madre di Daniele ma niente matrimonio… : Loretta Lanfredi, ex compagna Dodi Battaglia: l'attrice non sposerà mai il cantante, ma sarà la Madre del suo terzogenito Daniele.

madre risucchiata dal gioco d’azzardo fa una cosa orribile alla giovane figlia disabile : Una donna nel Regno Unito ha compiuto un gesto orribile nei confronti della sua figlia disabile. La donna che vive a Birmingham, si chiama Julie Smith e ha 46 anni e la Madre di Julie una ragazza che da anni, per una paralisi cerebrale, non può ne camminare né parlare. La Madre della povera Julie ha ricevuto dallo Stato in sei anni 125mila sterline per curare la figlia ma quella somma le è servita per comprarsi vestiti firmati e per ...

Il post di Sanfilippo e la reazione di Salvini : una lettera aperta alla madre di sua figlia : lettera aperta a Giulia Martinelli, seconda compagna dell'ex ministro Salvini, in risposta alla sua missiva indignata mandata a Vittorio Feltri, a causa del post di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai al centro di una furiosa polemica. Sull'educazione e sulla responsabilità degli adulti, soprattutto.Continua a leggere

Il figlio della Enardu attacca Conversano : "Hai tradito mia madre" - : Luana Rosato Dopo le accuse di Giovanni Conversano contro Serena Enardu, ecco che arriva la replica del figlio della compagna di Pago, Tommaso, che non le manda a dire all'ex tronista L’attacco di Giovanni Conversano a Serena Enardu continua a far discutere e, dopo l’intervento della sorella di lei, Elga, arrivano le dichiarazioni al veleno del figlio dell’attuale compagna di Pago. Tommaso, figlio della Enardu, ha deciso di non ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

La madre della figlia di Salvini : Ho provato rabbia e dolore : Dopo il post anti-Salvini, Giulia Martinelli scrive a Vittorio Feltri: "Mi tremano le mani. Si è offeso e vilipeso il rifugio affettivo e sicuro di una bambina". La risposta del direttore: "Se proprio deve scorrere del sangue...". È con una lettera indirizzata al direttore Vittorio Feltri che Giulia Martinelli, madre della figlia di Matteo Salvini, ha espresso tutta la sua indignazione per il post del caporedattore Rai Fabio Sanfilippo."Caro ...

Muggia - madre e figlio trovati morti nel garage di casa : ipotesi duplice suicidio : I corpi di mamma sessantottenne e figlio quarantacinquenne erano nell’abitacolo dell’auto, collegato al tubo del gas di scarico e parcheggiata nel garage di casa. Dei due non si avevano notizie da giorni e a dare l’allarme, dopo aver notato che il loro tabacchino era rimasto chiuso, è stata una cliente.Continua a leggere

madre gelosa estorce 30mila sterline all'ex ragazzo per un figlio mai nato : È stata arrestata dopo aver chiesto 30mila sterline al suo ex ragazzo per un figlio nato dalla loro passata relazione: bambino mai esistito. Lei ha detto che se non le avesse dato i soldi avrebbe raccontato tutto alla sua nuova fidanzata. A finire nei guai una finta Madre che aveva minacciato il suo ex ragazzo di rivelare alla sua nuova fidanzata e ai suoi genitori di aver avuto un bambino dalla trascorsa relazione con la donna. Gli ha chiesto ...

Donna sposata da anni e madre di 20 figli - iniziata a chattare su internet - conosce un giovane soldato s’innamora e lascia tutto per andare a vivere con il suo amante : Una Donna sembrava felicemente sposata con un marito che non le aveva fatto mancare mai niente. Moglie di ben 20 figli, il più piccolo di 7 anni il più grande di 25 anni. Come raccontato da The Sun la Donna, che si chiama Nicola Pridham, ha iniziato sempre più a frequentare chat d’incontri subito dopo che una delle sue figlie aveva avuto in regalo un computer. La Donna, in una chat, ha conosciuto un giovane e bellissimo soldato dai ...

Albero si abbatte su tredici auto : paura per madre e figlio intrappolati nell'abitacolo : Per liberare la donna e il piccolo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: è successo venerdì mattina a...

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Lorella Cuccarini : «Voce di madre» : Ascolta la puntata nel player qui sotto Non è il caso, di giudicarci senza tempo. Che il tempo è un bastardo, siamo d’accordo? Ci fa svegliare ogni mattina, vivere ogni giorno e addormentare ogni sera abituandoci alla durata. La sua, la nostra. Come fosse interminabile, come non finisse mai, e non fosse invece quel che è: un orologio che a un certo punto che non sappiamo, di colpo o dandoci avvisaglie, si fermerà. Spariremo. E non c’è niente ...

Giovane madre fa morire di fame il figlio di 21 mesi perché non diceva “amen” dopo aver finito di mangiare : Una donna di 21 anni ha compiuto un delitto atroce,ha fatto morire di fame il figlio di 21 mesi perché dopo aver mangiato non ringraziava il Signore dicendo “amen”. La donna che si chiama Ria Rmkisson è stata fermata nella sua casa di Baltimora negli Stati Uniti d’America. La donna è stata per due volte ricoverata in un ospedale psichiatrico e da qualche tempo frequentava una setta religiosa. La donna era membro della “One Mind ...