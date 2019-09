Pensioni ultime notizie | stop Quota 100 “non li faremo uscire dal palazzo”

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

Pensioni ultime notizie : Quota 101 e pensione di garanzia - le nuove misure : Pensioni ultime notizie: Quota 101 e pensione di garanzia, le nuove misure Se il 2019 è stato l’anno di Quota 100, il 2020 potrebbe essere quello della pensione di garanzia. Alla fine alcuni interventi sul fronte previdenziali potrebbe esserci: sulle Pensioni ultime notizie riguardano proprio le idee che potrebbero concretizzarsi con l’avvento produttivo del governo Lega-M5S. Riguardano Quota 100, misura sulla quale sono in piedi alcune ...

Pensioni ultime notizie : testo definitivo governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...

Pensioni ultime notizie : stop Quota 100 - la Riforma a partire dal 2021 : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100, la Riforma a partire dal 2021 In questi giorni ci si domanda che fine farà Quota 100. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio questo aspetto: con il nuovo governo M5S-PD, la misura di pensione anticipata voluta fortemente dalla Lega che consente l’uscita a 62 anni di età e 38 anni di contributi, resterà vigente? La risposta è ancora dubbia, ma il fatto che sulla bozza del programma di ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” : Pensioni ultime notizie: Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni di Matteo Salvini intervenuto di recente a Pinzolo. Tra gli argomenti trattati anche il nuovo governo formato dall’alleanza M5S-PD e la possibilità, dunque, che Quota 100 venga cancellata. Per il leader della Lega, se ciò dovesse avvenire, si tratterebbe di una vera e propria truffa. Intanto continua ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Durigon “molto preoccupato da Conte” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “molto preoccupato da Conte” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i timori del sottosegretario al Lavoro uscente Claudio Durigon. L’esponente leghista sta infatti pubblicando da qualche giorno alcuni post polemici contro il suo ex premier Giuseppe Conte, che oggi sarebbe disposto a guidare un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le sue ultime dichiarazioni lasciano quindi ...

Pensioni ultime notizie : riscatto laurea - per che scopo è utile : Pensioni ultime notizie: riscatto laurea, per che scopo è utile Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il riscatto degli anni di laurea. La norma legata al riscatto agevolato, introdotta nel DL 4/2019 sta avendo parecchio successo tra i lavoratori che vogliono andare in pensione. Infatti, stando a quanto riporta Il Messaggero, da marzo a luglio 2019 l’Inps ha ricevuto ben 32 mila richieste. Un numero piuttosto importante se si pensa che ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Cazzola attacca Durigon e la Lega : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Cazzola attacca Durigon e la Lega Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i punzecchiamenti alle misure attuate dal governo Lega-M5S, tra cui Quota 100. Sulle pagine di StartMag Giuliano Cazzola attacca il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon. Con la crisi di governo esplosa e un nuovo esecutivo pronto ad avviare nuove attività, è guerra tra Movimento 5 Stelle e Lega, con gli ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 M5S-Pd - ecco i conti dell’esecutivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 M5S-Pd, ecco i conti dell’esecutivo Un nuovo esecutivo M5S-Pd trascina immediatamente il pensiero a come potrebbe essere la nuova Legge di Bilancio. L’obiettivo sarà rimettere a posto i conti, ma soprattutto scongiurare l’aumento dell’Iva. Inoltre non è da escludere una controriforma Pensioni che vada a intaccare Quota 100. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano proprio queste previsioni, ma le ultime ...

Pensioni ultime notizie : bonus ponte anticipata di 3 anni. A chi spetta : Pensioni ultime notizie: bonus ponte anticipata di 3 anni. A chi spetta Pensioni ultime notizie: si chiama bonus Indcom, ma anche Rottamazione licenza commerciale, si tratta di un bonus ponte per andare in pensione di vecchiaia con 3 anni di anticipo ed è riservato ad alcuni commercianti in possesso di determinati requisiti. Il bonus Indcom è entrato in vigore per la prima volta nel 2009 e da quel momento è stato prorogato ogni anno, fatta ...

Pensioni ultime notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...

Pensioni ultime notizie : crisi di governo - sindacati denunciano ripercussioni : Pensioni ultime notizie: crisi di governo, sindacati denunciano ripercussioni La crisi di governo preoccupa i sindacati, che di fronte alle attuali incertezze, teme per le misure che rientreranno nella prossima Manovra e per il futuro della previdenza. Sulle Pensioni ultime notizie riportano una nota congiunta redatta da Cgil, Cisl e Uil del Trentino che non cela una riflessione sull’esecutivo, gettando alcune riflessioni sullo stato attuale ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 dipendenti pubblici - le uscite del mese : Pensioni ultime notizie: Quota 100 dipendenti pubblici, le uscite del mese Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano gli ultimi numeri relativi alle uscite dei dipendenti pubblici con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, potrebbe essere a rischio con un nuovo governo e ciò dovrebbe persuadere anche gli ultimi indecisi ad accedere alla nuova pensione anticipata, che anche se dovesse permanere scadrà il 31 dicembre 2021. Intanto, ecco i ...

Pensioni ultime notizie : quanto costa Quota 100 con la crisi di governo : Pensioni ultime notizie: quanto costa Quota 100 con la crisi di governo Sul tema Pensioni ultime notizie non possono non vertere su Quota 100 e sulla crisi di governo in atto. In molti si domandano quale sarà il destino della misura, invisa principalmente da tutti (da Bruxelles fino in Italia), ma particolarmente cara alla Lega? quanto costerà dopo la crisi fatta esplodere dal leader del Carroccio Matteo Salvini durante la settimana di ...