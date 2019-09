Marcelo Juventus | nuovo vice Alex Sandro | torna di moda il brasiliano

Mercato Juventus : Marcelo sulla Juve e Ronaldo. “Mi piace la Serie A “ : Mercato Juve ntus : il difensore del Real Madrid Marcelo parla della Juve ntus e di Cristiano Ronaldo, rendendo esplicito il proprio gradimento per la Serie A. Mentre è impegnato con il Real Madrid nella preparazione della nuova stagione, il terzino sinistro brasiliano Marcelo , accostato più volte negli ultimi mesi alla Juve ntus , ha espresso alcune opinioni sul calcio […] More

Marcelo : “Juventus - la Champions è possibile. Fonseca porta novità a Roma” : Quasi 500 partite con la maglia del Real Madrid. Ha raccolto l’eredità di Roberto Carlos e non lo ha fatto rimpiangere. Stiamo parlando, ovviamente, di Marcelo, che ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino brasiliano è stato spesso paragonato al connazionale e come Roberto Carlos poteva arrivare in Italia. «Roberto Carlos è stato un crack, ma nella mia testa non mi c’è mai stata questa ...