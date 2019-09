Rai | verso la stretta sugli uffici stampa esterni

Di Bella verso Rai1 e Sangiuliano... Il nuovo governo cambia i direttori : L'dd Fabrizio Salini può dormire sonni tranquillissimi, in quanto brillante (e strategica) espressione delle due anime (dem e grillina) Segui su affaritaliani.it

Lozano al Napoli : Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi : Lozano vicinissimo al Napoli: Vertice ok tra Giuntoli, De Laurentiis e Mino Raiola, si è parlato anche di Icardi. Le alternative e la pista Llorente

Bull 3 su Rai2 spinge Danny verso un cacciatore di taglie - trame 10 e 17 agosto : Danny si trova a chiedere l'aiuto di Jason nell'episodio di Bull 3 su Rai2. Torna anche stasera, sabato 10 agosto, l'appuntamento con il legal drama targato CBS con protagonista Michael Weatherly. Il cacciatore di taglie Trent Bolton viene arrestato per aver aggredito un innocente. Danny vuole occuparsi del caso perché è stato suo collega nell'F.B.I. ed è convinta della sua buona fede. Ecco le anticipazioni. Si intitola Generosità l'episodio ...

Tirocini - il tRaining in azienda traghetta verso il posto di lavoro : Nella Guida Rapida dell'Esperto Risponde quattro pagine nelle quali vengono descritte, in modo dettagliato, le due opzioni previste: il Tirocinio curricolare e quello extracurricolare

Maria Teresa miniserie su Rai 3/ Anticipazioni 1 agosto 2019 : in corsa verso la Corona - finale - : Maria Teresa, Anticipazioni dell'1 agosto 2019, in prima Tv su Rai 3. Alla morte di Carlo VI, la figlia dovrà faticare per impedire una nuova guerra.

Chris Froome verso il recupero - BRailsford : ‘Siamo più avanti rispetto a dove speravamo’ : Non solo la doppietta al Tour de France, ma per il Team Ineos sono arrivate altre grandi notizie nel weekend appena concluso. Mentre Egan Bernal e compagni festeggiavano sui Campi Elisi, il Team principal della squadra Dave Brailsford ha parlato delle condizioni di Chris Froome rilasciando delle dichiarazioni molto ottimistiche. A sole sei settimane dal terribile incidente occorsogli al Giro del Delfinato il campione britannico ha già ripreso a ...

Rai - Antonella Clerici verso l'addio : l'indiscrezione bomba sulla conduttrice. E Mediaset... : Antonella Clerici potrebbe presto dire addio alla Rai. Secondo un'indiscrezione riportata da TvBlog, l'ex conduttrice de La prova del Cuoco, che è legata da un contratto alla televisione pubblica fino all'agosto 2020, al momento è ancora senza programmi nella prossima stagione tv. Pare ci siano stat

I retroscena di Blogo : Antonella Clerici e Rai verso il "grazie e arrivederci" ? : Rischia di diventare l'autogol dell'estate della Rai. Il riferimento è al rapporto fra Antonella Clerici e la Rai, con il contratto che lega l'ex conduttrice della Prova del cuoco e la televisione pubblica in essere fino all'agosto 2020, ma senza alcun impegno al momento sulla carta relativo alla prossima stagione tv. I retroscena di Blogo: cancellato Sanremo young e Antonella Clerici ferma tutta ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : l’Italia travolge il BahRain - primo passo verso le semifinali : L’Italia ha letteralmente travolto il Bahrain con un roboante 3-0 (25-10; 25-15; 25-13) ai Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurrini hanno annichilito i modesti padroni di casa con una facilità disarmante e hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Domani (ore 15.30) sfida all’Iran che oggi ha sconfitto l’Argentina per 3-1, una vittoria varrebbe ...

UcRaina - il partito di Zelensky verso la maggioranza nelle elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

Rai - Diletta Leotta verso Sanremo con Amadeus : Grande fermento in vista di Sanremo. Secondo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la bionda Diletta Leotta potrebbe avere un ruolo importante. "Si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Diletta Leotta, 27 anni, come primadonna della prossima edizione del Festival di Sanremo", si legge sul ma

Rugby - live su Rai2 i test match dell’Italia verso i Mondiali : La Federazione Italiana Rugby e la RAI estendono i confini della propria collaborazione riportando la Nazionale sui canali dell’emittente di stato, sulla strada che porta gli Azzurri di Conor O’Shea verso la Rugby World Cup giapponese di settembre. E’ stato infatti raggiunto un accordo per la messa in onda, in diretta su Rai2, di tre […] L'articolo Rugby, live su Rai2 i test match dell’Italia verso i Mondiali è stato realizzato da ...

Basket : Nicolò Melli salta il tRaining camp dell’Italia a Pinzolo - verso i Mondiali - per i postumi di un intervento al ginocchio : Nicolò Melli non farà parte del training camp dell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a Pinzolo (23-29 luglio), comincerà la preparazione verso i Mondiali di Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurro Melli ha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai : verso il gran finale! - 5tappa - : Diretta Tour de France 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 5tappa, da Saint Diè Des Vosges a Colmar, oggi 10 luglio 2019.