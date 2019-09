Bellanova replica ad insulti social

"La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna". Teresa, ministro dell'Agricoltura, risponde su Twitter agli haters che l'hanno attaccata per l'abito indossato ieri durante la cerimonia del giuramento al Quirinale.anche per la sua licenza media. Reazioni bipartisan a difesa della ministra, a partire da quella del segretario del suo partito, il Pd. Con lei "senza se e senza ma", dice Zingaretti.(Di venerdì 6 settembre 2019)