Volo cancellato per mancanza del pilota | passeggero prende il comando e decolla

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il comandante inatteso era ovviamente unche per puro caso era in attesa proprio di quelma come normale turista. Capita la situazione, l'uomo, Michael Bradley, si è offerto dire ilrisparmiando così una brutta giornata a decine di turisti in partenza per le vacanze.

lameziainstrada : Volo Cancellato? 'Invasione dal Pianeta Kretinos dei Kretinis Pd' - Adoc_piemonte : Le #App che ti aiutano se il volo è in ritardo o viene cancellato: quali sono e come sfruttarle - AirHelpItalia : @ritalyyz ciao intendi dire che ti hanno cancellato il volo? La compagnia aerea ti ha fornito ragioni? - Gio di AirHelp -