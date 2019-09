Gears 5 riceverà importanti aggiornamenti ogni 3 mesi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lo sviluppatore di5, The Coalition, ha rivelato piani ambiziosi per il supporto post-lancio.5 introdurrà il concetto di Operations, con una nuova Operation in arrivotreoperazione viene avviata come parte di un grande aggiornamento gratuito, che include nuove modalità, mappe e personaggi.Tutti i contenuti delle Operations saranno gratuiti per tutti i giocatori, anche se alcune cose - come i personaggi - saranno disponibili per l'acquisto diretto, anche se possono essere guadagnate attraverso il gioco. Le operazioni si collegano al Tour of Duty di5, il cui contenuto verrà aggiornato con il lancio dinuova operazione.Leggi altro...

tech_gamingit : The Coalition annuncia che Gears 5 riceverà una nuova operazione ogni 3 mesi - oOShinobi777Oo : The Coalition annuncia che Gears 5 riceverà una nuova operazione ogni 3 mesi - FPSREPORTER : Gears 5 riceverà nuove Operazioni ogni tre mesi -