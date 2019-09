Cafu | il figlio dell’ex calciatore muore a 30 anni | Francesco Totti disperato

Morte figlio Cafù - i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio : “L’ho visto crescere….non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo”. Il mondo del calcio è sconvolto per la Morte del figlio dell’ex calciatore del Milan Cafù. E’ questo il messaggio su Instagram di Francesco Totti all’ex compagno di squadra. “Il nostro Cafù ha perso suo figlio, Danilo. E’ con il cuore colmo di tristezza che mandiamo le nostre ...

Dramma per Cafu - è morto per un infarto il figlio Danilo : Dramma per Cafu. Il figlio maggiore dell’ex giocatore brasiliano di Milan e Roma Danilo Feliciano de Moraes, è morto a causa di un infarto. Si è sentito male quando giocava a pallone a casa della sua famiglia a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo. Aveva trent’anni. https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1169512327496032258 Ha detto a un amico che era con lui di non sentirsi bene dopo aver giocato per una decina di minuti. È stato ...

Cafu piange la scomparsa del figlio - il cordoglio di Milan e Roma : “siamo vicini alla famiglia di Marcos” : Le due società hanno inviato a Cafu i propri messaggi di cordoglio per la perdita del figlio Danilo, scomparso per colpa di un infarto Sono momenti tragici per la famiglia di Marcos Cafu, l’ex giocatore di Milan e Roma ha infatti perso il figlio Danilo, scomparso all’età di 30 anni per via di un infarto che lo ha stroncato nel giardino di casa dopo una partita di calcio. Una notizia tremenda che ha sconvolto anche il Milan, che ...

Dramma Cafu - il cordoglio della Roma per la morte del figlio maggiore : “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzino della Roma e del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto mentre giocava a calcio nel giardino di casa a ...

Brasile - lutto per Cafu : muore il figlio per infarto mentre gioca partitella in famiglia : La notizia che arriva dal Brasile ha scosso i tanti tifosi romanisti e milanisti perché riguarda uno dei riferimenti della Serie A ma anche della nazionale brasiliana degli anni '90 e degli anni 2000, campione del mondo con la sua nazionale: parliamo del terzino Marcos Cafu, che ha subito un lutto molto importante, la morte del suo figlio maggiore di 30 anni. Una notizia pesante anche nella modalità in cui si è sviluppata: durante una partitella ...

Dramma Cafu - morto il figlio : stroncato da un infarto a soli 30 anni : Dramma per Cafu. Il figlio 30enne dell’ex terzino di Roma e Milan è morto, stroncato da un infarto mentre giocava a calcio a Barueri, dove la famiglia di Cafù si era ritrovata per il compleanno della sorella. Danilo Feliciano è stato subito soccorso dai presenti, tra cui i familiari, ma nonostante il trasporto all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto il mondo del calcio, shockato ...

