Governo | su Rousseau il 79% dice «sì» all’accordo M5S-Pd

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) C’è il via libera degli iscritti al Movimento 5 Stelle algiallo-rosso. Sulla piattaformailguidato da Giuseppe Conte con il sostegno di Pd e M5S è uscito vincitore. Il 79% dei 79.634 votanti ha detto sì alla formazione del nuovo esecutivo. Le votazioni si sono chiuse alle 18 e c’è voluta quasi un’ora e trenta per avere i risultati. Il risultato, certificato da un notaio, è stato pubblicato sul Blog delle Stelle intorno alle 19.30. «Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80 mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo», ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. E ha aggiunto: «Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra diche deve lavorare per migliorare la qualità della gente. Non sarà undi destra o di sinistra, ma unche ...

