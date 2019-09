Governo giallorosso Pd-M5S | nel programma manca la cultura

Aspettando Rousseau : Governo giallorosso appeso a 115mila iscritti M5S : Oggi è il giorno del referendum su Rousseau. Gli iscritti al M5S dovranno esprimersi sul governo giallorosso: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372 iscritti con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18. M5S: Voto su Rousseau martedì 3 ...

Per De Bortoli il Governo giallorosso è "trasformismo acrobatico" : “Stiamo assistendo a un trasformismo acrobatico. Capisco che in un sistema proporzionale ogni alleanza è legittima. Però mi domando: quanto sono credibili i programmi di forze politiche che cambiano così facilmente le loro idee, e che danno l'impressione che non ci siano né valori fondanti, né limiti?”. Ferruccio De Bortoli, giornalista, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, commenta con AGI la possibile nascita di un esecutivo tra ...

Pd-M5s - con il Governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

Lo Spread scende - ma il merito non è tutto della nascita del Governo 'giallorosso' : La giornata dell'incarico al Professore Giuseppe Conte ha visto i mercati finanziari registrare importanti rialzi. Il FTSE Mib ha infatti registrato un rialzo dell'1,94% attestandosi intorno a quota 21.398 mentre lo Spread, indice che rappresenta la differenza fra i BTP italiani e Bund tedeschi, ha fatto registrare i minimi storici toccando quota 167 punti. Tale contesto macroeconomico rappresenta sicuramente una nota lieta e positiva per le ...

Perché con il Governo giallorosso lo spread è in discesa : Il rendimento dei Btp ha fatto segnare nuovi minimi sia in asta sia sul mercato secondario. L'esperto: "I mercati si...

Conte avrà tempo fino a lunedì per formare il Governo giallorosso : Giuseppe Conte oggi riceve l’incarico. Il premier chiederà al Capo dello Stato qualche giorno di tempo, fino a lunedì, per

Le imprese sono guardinghe per la prospettiva di un Governo giallorosso : Roma. Gli imprenditori suonano come campane stonate, non prendono posizione, nell’attesa di conoscere l’indirizzo di politica economica del governo Pd-M5s, di cui molti sottolineano comunque la contraddizione genetica per una coabitazione impossibile fino a un mese fa. Da quando Matteo Salvini ha in

C'è l'accordo tra M5s e Pd. Governo giallorosso ai nastri di partenza : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo Governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo Governo ...

Conte convocato al Quirinale domani alle 9.30 : nasce il Governo giallorosso : Il portavoce della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso ha detto che Giuseppe Conte è convocato al Quirinale per domani mattina

Fumata grigia per il Governo giallorosso : Dal vertice annullato al clima positivo. Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno vissuto una nuova giornata sulle montagne russe alla ricerca della quadra in quella trattativa che dovrebbe portare ad un governo giallo-rosso. Il summit di Montecitorio, con i capigruppo e i vice dei due schieramenti riuniti allo stesso tavolo ha fatto registrare una 'Fumata grigia' che sembra preannunciare il varo del prossimo esecutivo. Una accelerazione ...

Governo giallorosso - impazza totomimistri alla faccia della “discontinuità” : C’è chi scalpita per conquistare l’ambita poltrona. C’è chi, invece, quella a cui è già aggrappato da quattordici mesi non intende lasciarla. Ma c’è anche chi è stato colpito dalla delusione perché sin dal primo momento ha capito che non farà mai il ministro di un eventuale nuovo Governo Pd-M5s. Che, qualora nascesse, dagli ultimi segnali difficilmente la “discontinuità” ne sarà spirito principe. Neanche a parlarne, ovviamente, qualora il Pd ...

Il Governo giallorosso rischia di cadere prima ancora di salire al Colle : Cresce il fronte di coloro che si domandano: perché non andare a votare? E’ fin troppo evidente che gli italiani

Governo M5S-Pd - Ricolfi : 'Trafficanti di uomini tifano per esecutivo giallorosso' : I rumors raccontano come, al momento, il Movimento Cinque Stelle avrebbe scelto (ancora) Giuseppe Conte come nuovo premier. Una condizione da dettare al Pd che si coniuga alle dichiarazioni del presidente dimissionario che ha chiuso le sue porte ad un suo nuovo impegno in un esecutivo gialloverde. L'unico orizzonte destinato a scongiurare le elezioni sarebbe quello di un sodalizio giallorosso. Ai microfoni di Quotidiano.net il sociologo Luca ...

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...