Fiamme in SudAmerica | secondo Lopez incendi causati da estrattivismo

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Quito (Ecuador) – A devastare le foreste pluviali non sono ne’ la destra ne’ la sinistra, ne’ Jair Bolsonaro ne’ Evo Morales, quanto “politiche estrattiviste” che accomunano governi pure dissimili tra loro sul piano ideologico: parola di MauricioOropeza, segretario esecutivo della Red eclesial panamazonica (Repam), realta’ della societa’ civile radicata nei nove Paesi della regione. L’intervista con l’agenzia ‘Dire’ si tiene a Quito, negli uffici dell’organismo nato nel 2014 dopo l’enciclica di Papa Francesco ‘Laudato sii’ e ora in prima fila per la partecipazione dei rappresentanti delle comunita’ locali al Sinodo per l’Amazzonia in programma in Vaticano dal 6 al 25 ottobre., dall’Ecuador alla Guyana e dalla Colombia al Brasile la tendenza ...

