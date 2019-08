Il pilota Anthoine Hubert è morto dopo un grave incidente al Gran Premio del Belgio di

Formula 2 - drammatico incidente in pista : muore il pilota Anthoine Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert, 22 anni, è morto in seguito al terribile incidente avvenuto nella prima gara di Formula 2 sul circuito di Spa, in Belgio, a margine del Gran Premio di F1 in programma domani, domenica 1 settembre. Hubert, coinvolto nello scontro insieme all'americano Juan Manuel C