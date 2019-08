Il notaio del M5S dice che il voto su Rousseau è «un po’ come il televoto di Ballando con

Fonte : ilpost

(Di sabato 31 agosto 2019) Lo ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, in cui assicura anche che i risultati non possono essere manipolati

sergimagugliani : RT @_DAGOSPIA_: ROUSSEAU? E' COME IL TELEVOTO DI X-FACTOR - PARLA IL NOTAIO DEL M5S VALERIO TACCHINI: DI MAIO.... - _DAGOSPIA_ : ROUSSEAU? E' COME IL TELEVOTO DI X-FACTOR - PARLA IL NOTAIO DEL M5S VALERIO TACCHINI: DI MAIO....… -