Lotta tra la vita e la morte! bimba di 8 mesi schiacciata da una ...Mi ha messo le mani addosso! L'ex Selvaggia torna ad attaccare ...Gravissimo lutto per allenatore! E' Morta a soli 9 anni la figlia di ...L’auto si schianta contro un muro! Enrico muore a soli 21 anni, gravi ...Oops... il costume scivola giù! Il topless involontario di Simona ...Raz Degan confessa : Ho fatto l’Isola per soldi. Mia madre stava male!VOGLIAMO LA VERITÀ! Il dolore della mamma della piccola Beatrice ...Governo Conte bis : le parole di Maio e la dura reazione di SalviniTamara Gorro mostra tutto! Lady Garay completamente nuda in spiaggia La verità shock di Chando Erik Luna su Manila Gorio, l'attore ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11 | 30 AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO: AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11:30 (Di venerdì 30 agosto 2019) AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO: AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A SCENDERE VERSO IL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, CON RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E SU VIALE DELLA MACCHIA DELLA FARNESINA. LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA Gregorio Vii Da VIA SAN’AGATONE PAPA A Via Cardinale Tripepi VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL QUADRARO SULLA Via Tuscolana Altezza Via dell’Aeroporto VERSO IL CENTRO CITTà. ED è SEMPRE UN INCIDENTE A RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE AL PORTUENSE SU Via del Trullo Altezza ...
Fonte : romadailynews

twitterCCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa - Reggell… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Casoria (Km 754) e A1 Allacciamento A16 Napol… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Dalla Rete Google News

Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19:30  Roma Daily News

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL'ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. rimaniamo in zona per segnalare un incidente avvenuto su viale dello stadio olimpico: ci sono code a partire da via monti della farnesina a ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 00 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...

  • Traffico Roma del 30-08-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 30-08-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI. SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI. SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 00 : Traffico SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL RACCORDO E IN VIA ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL RACCORDO E IN VIA ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA BUFALLOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAN GIOVANNI. AL PORTUENSE PER LE ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA BUFALLOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAN GIOVANNI. AL PORTUENSE PER LE ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ONOFRIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ARGONAUTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. AL PORTUENSE PER LE ...

  • Traffico Roma del 29-08-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 29-08-2019 ore 16 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ONOFRIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ARGONAUTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. AL PORTUENSE PER LE ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!