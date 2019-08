La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong | uno dei leader delle manifestazioni di

Hong Kong - polizia vieta protesta sabato : 12.08 La polizia di Hong Kong ha vietato la manifestazione di sabato prossimo a sostegno del suffragio universale,promossa dal Fronte per i diritti civili, per timore di nuovi scontri in piazza. E'la prima volta che una manifestazione organizzata dal Fronte, una delle sigle più attive nelle proteste anti-governative, riceve un divieto della polizia. Nello scorso fine settimana sono state arrestate 86 persone per le violenze in ...

Hong Kong - nuovi scontri : polizia punta la pistola contro manifestanti e giornalisti : manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi a Hong Kong con un’escalation che ha visto non solo schierati per la prima volta due automezzi con i cannoni ad acqua. A Tsuen Wan gli agenti hanno puntato le pistole contro attivisti, giornalisti e semplici cittadini (come testimoniano anche molti dei video diffusi su Twitter) e sparato alcuni colpi di avvertimento verso l’alto L'articolo Hong Kong, nuovi scontri: polizia punta la ...

Hong Kong - nuovi scontri tra manifestanti e polizia : lanci di molotv e lacrimogeni. Catena umana di 40 km “contro la tirannia” : Nel 12esimo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong. Dopo le dimostrazioni pacifiche della scorsa settimana e le catene umane del 23 agosto, sono ricominciati gli scambi di violenza tra militanti anti-Pechino e forze dell’ordine. Nel frattempo, la polzia cinese comunica il rilascio di Simon Cheng, il dipendente del consolato britannico il cui arresto, avvenuto l’8 ...

Hong Kong - proteste e cariche di polizia : 14.20 Prosegue la protesta dei dimostranti anti-Pechino a Hong Kong. Dopo la catena umana inscenata ieri dai manifestanti, oggi la polizia ha caricato le barricate costruite davanti a una stazione di polizia a Ngau Tau Kok. Gli agenti hanno lanciato decine di lacrimogeni facendo indietreggiare i manifestanti che hanno lanciato pietre e bottiglie e che comunque non hanno alcuna intenzione di sgombrare. Ci sarebbero già stati alcuni arresti.

Hong Kong - polizia si ritira dall’aeroporto dopo gli scontri con i manifestanti foto : Secondo la Cnn i dimostranti hanno eretto barricate per ostacolare l’avvicinamento degli agenti che alla fine hanno deciso di lasciare lo scalo

Hong Kong - nuovi scontri polizia-manifestanti all’aeroporto : 700 arresti da inizio proteste : Anche oggi una giornata difficile per l'aeroporto internazionale di Hong Kong. Centinaia di manifestanti sono tornati nel terminal partenze e hanno occupato l'area attorno ai banchi check-in, di fatto impedendo ai passeggeri di partire. Questo ha spinto l'Airport Authority a bloccare le operazioni di accettazione, prima, e tutti i voli in partenza, poi. Alcuni passeggeri hanno protestato vivacemente, racconta il South China Morning Post, e ci ...