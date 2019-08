US Open – Rafa Nadal è… ‘armato’? Lo spagnolo fermato ai controlli di sicurezza | il

US Open 2019 : il tabellone di Roger Federer e Rafael Nadal. Percorso agevole per l’iberico - Nishikori e Djokovic sulla strada dell’elvetico : Sono i due grandi rivali di Novak Djokovic per la conquista del quarto titolo a Flushing Meadows: Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta, hanno avuto in dono la possibilità di non scontrarsi in semifinale perché sorteggiati negli opposti lati del tabellone . Andiamo a vedere cosa riserverà loro l’edizione 2019 dell’ultimo Slam dell’anno. Federer affronterà all’esordio un qualificato, per poi incrociare probabilmente il ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Rafael Nadal dà forfait per preservarsi in vista degli US Open : La notizia era nell’aria e la conferma è arrivata: lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal non sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati. Il maiorchino, dopo la vittoria nella Roger Cup (35° 1000 vinto in carriera), ha deciso di non prendere parte al torneo dell’Ohio per preservarsi in vista degli US Open (26 agosto-8 settembre) e non andare a sollecitare eccessivamente il proprio fisico. Una decisione che lo accomuna a Bianca ...