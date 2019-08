Le t-shirt con insulti a Salvini ora finanziano i taxi del mare

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Eugenia Fiore In questi giorni impennata di vendite online delle magliette che offendono il ministro dell'Interno. E tutto il ricavato viene devoluto alla Sea watch Mattarella eroe eidiota. Questo il riassunto del nuovo (ma neanche tanto) business della sinistra per finanziare idel. In questi giorni circolano sempre più insistentemente sui social delle t-che ritraggono il capo dello Stato come un idolo (Mattarella rocks) e naturalmente il leader della Lega, Matteo, come uno scemo. "The Statue of Idiocy", ovvero la statua dell'idiozia si legge nella maglietta che ritrae il capo del Viminale mentre si fa un selfie. La maglietta che offende (sì, loro possono farlo) non costa nemmeno poco: quasi 20 euro. Come riporta La Verità, il ricavato delle t-(ormai i modelli sono sempre di più) verrà poi devoluto alle Ong che operano nel ...

