Il Pd la pagherà molto cara Su Affari l' affondo di Cacciari

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 27 agosto 2019) INTERVISTA/ Massimoadtaliani.it: "Zingaretti si è trovato a dover resistere a un assalto congiunto. Il ceto politico del Pd è fatto per metà di dilettanti e per l'altra metà di personaggi che vivono il potere come proprio fine esclusivo, quindi il posto e la poltrona..." Segui sutaliani.it

LegaTrotzkista : @Ingestibile79 Gente che salva vite. Basterebbe educare alla rivoluzione comunista queste nuove forze e non metterl… - catiadgd : @dvdstl @PaoloGentiloni Lei è molto ottimista ,3 anni e mezzo dice ? Molto meno dico io... e poi ? Si andrà alle ur… - garat_o_meter : @lucatelese Male minore? A furia di demonizzare una dx tutto sommato molto blanda, state favorendo il ritorno di un… -